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Rampur News: युवतियों से अश्लील हरकतें करने वाला युवक पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: सैदनगर में मिशन शक्ति टीम ने चाकू चौराहे पर महिलाओं को जागरूक किया। प्रदीप नामक युवक ने महिलाओं के साथ अश्लील हरकते की। पुलिस ने आरोपी को अजीमनगर थाने में पकड़ा और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया।

Rampur News: युवतियों से अश्लील हरकतें करने वाला युवक पकड़ा

Rampur News: सैदनगर। मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र एवं गंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार दोपहर बाद मिशन शक्ति टीम अजीमनगर उप निरीक्षक शालू रुहेला और मुस्कान खौद चौराहे पर महिलाओं को जागरूक कर रही थीं। टीम को एक महिला ने सूचना दी चाकू चौराहे पर एक युवक के रोजाना युवतियों एवं महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता है। पुलिस आरोपी युवक को पड़कर अजीमनगर थाने ले आई। पूछताछ करने पर मालूम हुआ पकड़ा गया आरोपी थाना क्षेत्र का खौद गांव निवासी रूप बसंत था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

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