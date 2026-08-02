Rampur News: वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश
Rampur News: सैफनी पुलिस ने रविवार को वारंटी आरोपी, नन्हे को उसके घर से गिरफ्तार किया। न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक विनेश कुमार और कांस्टेबल रितिक कुमार शामिल रहे।
Rampur News: सैफनी। थाना पुलिस ने रविवार को एक वारंटी आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, नन्हे निवासी ग्राम किशनपुर को न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक विनेश कुमार और कांस्टेबल रितिक कुमार शामिल रहे।
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