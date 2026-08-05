Rampur News: रुपये के लेनदेन में दो लोगों के बीच हुई मारपीट
Rampur News: राकेश और कैलाश, जो जनुनागर के निवासी हैं, पैसे के लेनदेन को लेकर झगड़ा करने के आरोप में केमरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान के अनुसार, दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।
Rampur News: पैसे के लेनदेन को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थाना क्षेत्र के ग्राम जनुनागर निवासी राकेश व कैलाश को केमरी पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान ने बताया कि आरोपियों का आपस में कुछ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद था। जिसको लेकर आरोपी आपस में झगड़ा करने पर उतारू हो गए। दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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