Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: रुपये के लेनदेन में दो लोगों के बीच हुई मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: राकेश और कैलाश, जो जनुनागर के निवासी हैं, पैसे के लेनदेन को लेकर झगड़ा करने के आरोप में केमरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान के अनुसार, दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।

Rampur News: रुपये के लेनदेन में दो लोगों के बीच हुई मारपीट

Rampur News: पैसे के लेनदेन को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थाना क्षेत्र के ग्राम जनुनागर निवासी राकेश व कैलाश को केमरी पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान ने बताया कि आरोपियों का आपस में कुछ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद था। जिसको लेकर आरोपी आपस में झगड़ा करने पर उतारू हो गए। दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।