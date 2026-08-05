Rampur News: सैफनी में चेहल्लुम पर शांतिपूर्ण माहौल में निकला ताजियों का जुलूस
Rampur News: मंगलवार को सैफनी में चेहल्लुम के अवसर पर ताजियों का जुलूस शांति के माहौल में निकाला गया। जुलूस निर्धारित मार्गों से कर्बला तक गया, जहां धार्मिक रस्में अदा की गईं। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की।
Rampur News: सैफनी। मंगलवार को चेहल्लुम के अवसर पर नगर में ताजियों का जुलूस अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। जुलूस निर्धारित मार्गों से होते हुए कर्बला पहुंचा, जहां धार्मिक रस्में अदा की गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत पुलिस फोर्स के साथ जुलूस के साथ रहे।
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