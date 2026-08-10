Rampur News: रामलीला समिति के नए अध्यक्ष बने शंकर लाल सैनी
Rampur News: टांडा में श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की बैठक में शंकर लाल सैनी को सर्व सम्मति से नया अध्यक्ष चुना गया। बैठक में पिछले वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। नए अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष होगा। बैठक में समाज के कई सदस्य मौजूद थे जिन्होंने अध्यक्ष को बधाई दी।
Rampur News: टांडा। श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की बैठक में रविवार को नए अध्यक्ष शंकर लाल सैनी के नाम की सर्व सम्मति से घोषणा हुई। इसके अलावा बैठक में पिछले वर्ष की आय व्यय का ब्यौरा भी सबके सामने रखा गया। अध्यक्ष का कार्यकाल केवल एक वर्ष के लिए होगा। नए अध्यक्ष का चयन हो जाने पर लोगों ने बधाई दी। बैठक में आचार्य प्रेम सिंह सैनी, राजेन्द्र उर्फ राजू, सुनील कुमार, नन्दराम सैनी, रोहित शर्मा, रवि सैनी छत्रपाल सैनी, विजेंदर सैनी, पन्ना लाल, नीलेश वर्मा, सर्वेश कुमार, चुन्नी लाल, रामौतार सैनी, सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहें।
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