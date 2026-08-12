Rampur News: नगर पंचायत ने पांच आवारा गोवंश पकड़े, किरा गोशाला भेजे गए गोवंश
Rampur News: नगर पंचायत ने मंगलवार को आवारा गोवंश को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। मुख्य मार्गों और बाजारों से पांच गोवंश पकड़े गए और उन्हें सुरक्षित तरीके से गोशाला भेजा गया। अधिकारियों का कहना है कि आवारा गोवंश सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाते हैं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
Rampur News: नगर में घूम रहे आवारा गोवंश को पकड़ने के लिए नगर पंचायत की टीम ने मंगलवार को अभियान चलाया। टीम ने नगर के मुख्य मार्गों और बाजारों से पांच आवारा गोवंश पकड़े। नगर पंचायत कर्मियों ने पकड़े गए गोवंश को सुरक्षित तरीके से किरा गोशाला भेज दिया। अधिकारियों के अनुसार, सड़कों पर आवारा गोवंश के घूमने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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