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Rampur News: जनसुनवाई के दौरान अध्यक्ष ने सुनी लोगों की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: टांडा में नगर पालिका अध्यक्ष साहिबा सफ़राज ने जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। बिजली, पानी, सफाई और विकास से जुड़ी शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। संबंधित कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया गया।

Rampur News: जनसुनवाई के दौरान अध्यक्ष ने सुनी लोगों की शिकायत

Rampur News: टांडा, संवाददाता। नगर पालिका में गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष साहिबा सफ़राज ने अपने कार्यालय पर जनसुनवाई के अंतर्गत नगर के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। गुरुवार को आयोजित हुआ जनसुनवाई कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष साहिबा सरफराज ने वरिष्ठ लिपिक धनीराम की उपस्थिति में नगर क्षेत्र के लोगों की बिजलीं, पानी सफाई, विकास से सम्बन्धित समस्याओं को सुना। गुरुवार को आई छह लिखित शिकायतों को संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष ने सम्बंधित विभाग के कसर्मचारियो को मौके पर बुलाकर समस्या का तत्काल निस्तारण करने के आदेश दिए। कर्मचारियों ने अध्यक्ष के आदेश का पालन करते हुए और शिकायत का मौके पर जाकर शिकायत का निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष को दी।

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