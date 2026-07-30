Rampur News: जनसुनवाई के दौरान अध्यक्ष ने सुनी लोगों की शिकायत
Rampur News: टांडा में नगर पालिका अध्यक्ष साहिबा सफराज ने जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से समस्याएँ सुनीं, जिसमें बिजली, पानी, सफाई और विकास की शिकायतें शामिल थीं। छह लिखित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की गई और संबंधित विभाग के कर्मचारियों को तत्काल निस्तारण के लिए बुलाया गया।
Rampur News: टांडा, संवाददाता। नगर पालिका में गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष साहिबा सफ़राज ने अपने कार्यालय पर जनसुनवाई के अंतर्गत नगर के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। गुरुवार को आयोजित हुआ जनसुनवाई कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष साहिबा सरफराज ने वरिष्ठ लिपिक धनीराम की उपस्थिति में नगर क्षेत्र के लोगों की बिजलीं, पानी सफाई, विकास से सम्बन्धित समस्याओं को सुना। गुरुवार को आई छह लिखित शिकायतों को संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष ने सम्बंधित विभाग के कसर्मचारियो को मौके पर बुलाकर समस्या का तत्काल निस्तारण करने के आदेश दिए। कर्मचारियों ने अध्यक्ष के आदेश का पालन करते हुए और शिकायत का मौके पर जाकर शिकायत का निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष को दी।
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