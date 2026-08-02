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Rampur News: तुरैहा मछुआ समाज की मासिक बैठक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: ​रामपुर। तुरैहा मछुआ समाज की एक मासिक बैठक आज प्रात: 11:00 बजे आयोजित की जाएगी। जिलाध्यक्ष कमल कुमार तुरैहा ने प्रेस को जारी बयान में जानकारी देते हुए

Rampur News: तुरैहा मछुआ समाज की मासिक बैठक आज

Rampur News: ​तुरैहा मछुआ समाज की एक मासिक बैठक आज प्रात: 11:00 बजे आयोजित की जाएगी। जिलाध्यक्ष कमल कुमार तुरैहा ने प्रेस को जारी बयान में जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक सराए गेट स्थित बाबा रामस्वरूप तुरैहा की समाधि, संतोषी माता मंदिर परिसर में संपन्न होगी। बैठक में समाज के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों और संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी।

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