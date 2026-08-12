Rampur News: बंदरों के झुंड ने पांच वर्षीय मासूम को काटकर किया घायल
Rampur News: शाहबाद। हे पांच वर्षीय मासूम पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। बंदरों ने बच्चे को कई जगह काटकर घायल कर दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों
Rampur News: मंगलवार को क्षेत्र के बैरुआ ललवारा गांव में घर के बाहर खेल रहे पांच वर्षीय मासूम पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। बंदरों ने बच्चे को कई जगह काटकर घायल कर दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने किसी तरह उसे बंदरों के झुंड से बचाया। इसके बाद परिजन घायल मासूम को लेकर सीएचसी पहुंचे। चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया और हालत सामान्य होने पर घर भेज दिया। घटना के बाद गांव में बंदरों के आतंक को लेकर ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने बंदरों को पकड़वाने की मांग की है।
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