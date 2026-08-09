Rampur News: किशोरी को बुलाने पर मारपीट,तीन पर केस
Rampur News: रामपुर के ज्वाला नगर में 15 वर्षीय जैनब का अपहरण का मामला सामने आया है। वह अपनी दोस्त निशा के घर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जब माँ ने उसे खोजने का प्रयास किया, तो जैनब को निशा के घर के बैड के नीचे छिपाया गया था। आरोपियों ने जैनब को कहीं भगा दिया।
Rampur News: रामपुर। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ज्वाला नगर निवासी कनीजा फात्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 15 वर्षीय छोटी बहन जैनब की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली निशा पुत्री मुराद से हो गई थी। 06 अगस्त की शाम जैनब घर से यह कहकर निकली थी कि वह बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही है, लेकिन इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने जब जैनब की खोजबीन शुरू की, तो उन्हें पता चला कि उसे निशा के घर देखा गया है। इस सूचना पर जैनब की मां सगीरून निशा तत्काल आरोपी के घर पहुंचीं। वहां कमरे में जाने पर उन्होंने देखा कि जैनब बैड के नीचे छिपाई गई थी।
जब मां ने जैनब को बैड के नीचे से निकालने का प्रयास किया, तो आरोपी शबनम, रेहान और निशा ने उन्हें दबोच लिया और हाथापाई की। आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने किशोरी जैनब को वहां से कहीं भगा दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।