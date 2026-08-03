Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: धेवते की जमीन पर समधी और दामाद का अवैध कब्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: शाहबाद तहसील के ग्राम चकरपुर कदीम में एक नाबालिग के नाम पर कृषि भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़िता श्यामकली ने अपने समधी और दामाद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है और विरोध करने पर धमकी दी है। उन्होंने जिलाधिकारी से न्याय की मांग की है।

Rampur News: धेवते की जमीन पर समधी और दामाद का अवैध कब्जा

Rampur News: ​शाहबाद तहसील के ग्राम चकरपुर कदीम में एक नाबालिग के नाम दर्ज कृषि भूमि पर अवैध कब्जे और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित नानी ने अपने समधी और दामाद पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित मौहल्ला ज्वालानगर की निवासी श्यामकली पत्नी किशनपाल के अनुसार उन्होंने वर्ष 2017 में अपने नाबालिग धेवते मानव के नाम पर ग्राम चकरपुर कदीम स्थित गाटा संख्या-5वां में 0.1950 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी थी। वर्तमान में इस भूमि का दाखिला खारिज भी धेवते मानव के नाम दर्ज हो चुका है। ​श्यामकली का आरोप है कि उनके समधी और दामाद दबंगई के बल पर इस जमीन पर जबरन कब्जा जमाए हुए हैं।

हाल ही में आरोपियों ने खेत में बिना अनुमति के धान की फसल बो दी। जब पीड़िता ने इस अवैध कब्जे का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और नाबालिग धेवते की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Shahabad Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।