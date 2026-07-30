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Rampur News: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने में पांच पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: टांडा में एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण किया गया और बहला-फुसला कर ले जाया गया है। नाबालिग के पास तीन लाख रुपये और दो तोले सोना था। उसकी मां ने सात लोगों के खिलाफ केस दायर किया है, जिसमें आरोपी युवकों के परिवार वाले शामिल हैं।

Rampur News: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने में पांच पर केस

Rampur News: टांडा, संवाददाता। नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शोषण किया और बहला फुसलाकर ले गया है। नाबालिग अपने साथ तीन लाख रुपये और दो तोले सोना ले गई है। नाबालिग की मां ने सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। नगर निवासी महिला का कहना है कि उसकी सत्रह वर्षीय पुत्री का करीब चार वर्ष पूर्व से अपनी दोस्त रानी के घर आना जाना था। इसी दौरान रानी व उसकी भाभी रुकैया ने पुत्री की मुलाकात अपने भाई फ़ैजान से कराई। तब ही से फ़ैजान उसकी पुत्री पर बुरी नजर रखता था। फ़ैजान द्वारा उसकी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसाकर लगातार यौन शोषण करता रहा।

इसकी नाबालिग की मां ने आरोपी फ़ैजान के परिजनों से शिकायत की। लेकिन यह लोग नहीं माने और लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। वहीं 27-28 जुलाई की रात में फ़ैजान उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है। नाबालिग की मां ने टांडा निवासी फ़ैजान, रानी, रुकैया, नाजिम, नफीसा आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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