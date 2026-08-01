Rampur News: चेहल्लुम को लेकर सैफनी थाने में ताजियेदारों की बैठक
Rampur News: सैफनी में आगामी चेहल्लुम के मद्देनजर उपजिलाधिकारी आदेश कुमार की अध्यक्षता में ताजियेदारों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी ताजियेदारों को शासन की दिशा-निर्देशों के अनुसार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने के लिए कहा गया। पुलिस स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद रहा।
Rampur News: सैफनी। आगामी चेहल्लुम के मद्देनजर शुक्रवार को थाना परिसर में उपजिलाधिकारी आदेश कुमार क्षेत्राधिकारी देवकीनंदन की अध्यक्षता में ताजियेदारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी ताजियेदारों को शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने और गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर ताजियेदार, प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।