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Rampur News: चेहल्लुम को लेकर सैफनी थाने में ताजियेदारों की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: सैफनी में आगामी चेहल्लुम के मद्देनजर उपजिलाधिकारी आदेश कुमार की अध्यक्षता में ताजियेदारों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी ताजियेदारों को शासन की दिशा-निर्देशों के अनुसार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने के लिए कहा गया। पुलिस स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद रहा।

Rampur News: चेहल्लुम को लेकर सैफनी थाने में ताजियेदारों की बैठक

Rampur News: सैफनी। आगामी चेहल्लुम के मद्देनजर शुक्रवार को थाना परिसर में उपजिलाधिकारी आदेश कुमार क्षेत्राधिकारी देवकीनंदन की अध्यक्षता में ताजियेदारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी ताजियेदारों को शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने और गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर ताजियेदार, प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।

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