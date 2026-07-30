Rampur News: खजुरिया थाने में शांति समिति की बैठक, अधिकारियों ने दिए निर्देश
Rampur News: बिलासपुर में श्रावण मास, कावड़ यात्रा और चेहल्लुम के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए एक गोष्ठी हुई। एसडीएम आनंद कुमार कनौजिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों ने क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों और त्योहार आयोजकों से सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। कावड़ जत्थों के संचालकों के साथ संवाद भी किया गया।
Rampur News: बिलासपुर। आगामी त्योहार श्रावण मास, कावड़ यात्रा और चेहल्लुम को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के लिए बुधवार को थाना खजुरिया प्रांगण में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी के दौरान एसडीएम आनंद कुमार कनौजिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों और त्योहार आयोजकों के साथ संवाद किया। साथ ही कावड़ जत्थों के संचालकों, ताजिदारों और स्थानीय गणमान्य लोगों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक चर्चा की गई।
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