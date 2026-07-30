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Rampur News: कैंप में 28 बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: बिलासपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 60 बच्चों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 28 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने बच्चों की स्थिति का परीक्षण किया। कैंप का शुभारंभ जिला समन्वक सतेंद्र कुमार शर्मा ने किया।

Rampur News: कैंप में 28 बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी

Rampur News: बिलासपुर। बेसिक शिक्षा विभाग के समेकित शिक्षा के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएचसी में मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप 28 बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। कैंप में 60 बच्चों ने पंजीकरण कराया था। गहन जांच के बाद इनमें से 28 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बच्चों का परीक्षण करने वाली विशेषज्ञ टीम में हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. लखबीर सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. शम्मी कपूर और मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. दीपा शामिल थी। इन चिकित्सकों ने बच्चों की दिव्यांगता का आंकलन कर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए।

शिविर का शुभारंभ जिला समन्वक समेकित शिक्षा सतेंद्र कुमार शर्मा ने किया। इस मौके पर डा. मुहम्मद रिजवान, इकबाल अहमद, स्पेशल एजुकेटर नारायन सिंह, सुशील कुमार पाण्डेय, लाल सिंह, नितिन राजपूत समेत आदि रहे।

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