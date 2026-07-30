Rampur News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी
Rampur News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शाहबाद के ढकुरिया घाट पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने रामगंगा नदी में स्नान कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। पुलिस प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का ध्यान रखता रहा। श्रद्धालुओं ने दान-पुण्य भी किया।
Rampur News: शाहबाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार सुबह से ही शाहबाद क्षेत्र के ढकुरिया घाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने रामगंगा नदी में श्रद्धा और आस्था के साथ स्नान कर पूजा-अर्चना की तथा सुख-समृद्धि की कामना की। घाट पर पूरे दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। इस दौरान लोगों ने दान-पुण्य भी किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। क्षेत्राधिकारी देवकीनंदन और प्रभारी निरीक्षक रणवीर सिंह लगातार घाट का भ्रमण कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे।
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