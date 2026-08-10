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Rampur News: शिवमय हुआ हाईवे, जलाभिषेक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में सावन के माह में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों कांवड़िये बम-बम भोले के जयघोष के साथ गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। सेवा शिविरों में कांवड़ियों के लिए भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। प्रशासन सुरक्षा इंतजाम में मुस्तैद है।

Rampur News: शिवमय हुआ हाईवे, जलाभिषेक आज

Rampur News: ​रामपुर। सावन के पावन माह में सड़कों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार की सुबह सड़कों पर चारों तरफ बम-बम भोले और जय शिव शंभू के जयघोषों की गूंज सुनाई दी। हाथों में सजी-धजी कांवड़, जुबान पर बाबा भोलेनाथ का नाम और आंखों में अपार श्रद्धा लिए लाखों कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मीलों का कठिन सफर तय करने के बावजूद कांवड़ियों के चेहरे पर न तो थकान दिख रही है और न ही पांव के छाले उनके कदम रोक पा रहे हैं। डीजे और ढोल-नगाड़ों की थाप पर भोले के भजनों के साथ नाचते-गाते शिवभक्तों से पूरा मार्ग शिवमय हो गया है। जगह-जगह केसरिया रंग में रंगे श्रद्धालुओं की टोलियां ही दिखाई दे रही हैं। गंगाजल लेकर लौट रहे ये शिवभक्त अपने-अपने क्षेत्रों के शिवालयों में पहुंचकर सोमवार को भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करेंगे। आस्था के इस अलौकिक उत्सव ने पूरी राह को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया है。

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सेवा शिविरों में उमड़ रही भीड़

रास्ते में जगह-जगह सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, विश्राम, चिकित्सा और गर्म पानी की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। जगह-जगह पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिससे उनका उत्साह और बढ़ जाता है। इन सेंवा शिविरों में सुबह से ही बच्चें ,युवा और महिलाएं सभी कांवड़ियों की सेवा में लगे रहें।

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प्रशासन मुस्तैद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कांवड़ मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। जगह-जगह पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरों से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें भी मार्गों पर लगातार गश्त कर रही हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की क्या स्थिति है?
कांवड़ यात्रा में लाखों कांवड़िये बम-बम भोले के जयघोष के साथ गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और उत्साह से भरे हुए हैं।
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