Rampur News: चार खंड शिक्षा अधिकारियों के बदले कार्यक्षेत्र
Rampur News: रामपुर में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है। जिलाधिकारी के अनुमोदन से नए स्थानांतरण आदेश जारी हुए हैं। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को तुरंत संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
Rampur News: रामपुर। जनपद के शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकास खंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने इस संबंध में स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल का कार्यभार ग्रहण करने का कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार राजेन्द्र सिंह बोरा को बिलासपुर से स्थानांतरित कर मिलक तैनात गया है। स्वार में कार्यरत फोटोलाल को स्वार के साथ सैदनगर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शाहबाद में तैनात अशोक कुमार को बिलासपुर का नवीन आवंटन करते हुए चमरौआ एवं मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
वही बबीता सिंह को मिलक से स्थानांतरित कर शाहबाद में नवीन तैनाती दी गई है, साथ ही इन्हें नगर क्षेत्र रामपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से अपने-अपने आवंटित विकास खंडों का चार्ज हस्तांतरित कर नवीन जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करें।
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