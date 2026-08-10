Rampur News: लायंस क्लब रामपुर लीओना ग्रेटर ने सावन में किया प्रसाद वितरण
Rampur News: रामपुर के लायंस क्लब लीओना ग्रेटर ने सावन के अवसर पर जरूरतमंदों को प्रसाद वितरित किया। अध्यक्ष श्वेता मंगलिक ने कहा कि सेवा लायंस की पहचान है और इन्होंने भविष्य में जनसेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई सदस्य शामिल हुए।
Rampur News: रामपुर। सावन के पावन अवसर पर लायंस क्लब रामपुर लीओना ग्रेटर द्वारा जरूरतमंदों एवं उपस्थित लोगों को शनिवार को प्रसाद वितरित कर सामाजिक सेवा कार्य किया गया। क्लब की अध्यक्ष श्वेता मंगलिक ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि सेवा ही लायंस की पहचान है और पावन अवसर पर खुशियां बांटना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्लब ने वी सर्व की भावना के साथ भविष्य में भी ऐसे जनसेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष लीओना श्वेता मंगलिक, सचिव लीओना दीप्ति अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लीओना हरजीत कौर सहित लीओना नैना कक्कड़ गुप्ता, लीओना अक्षी अग्रवाल, लीओना गीति गुप्ता, लीओना संजना खनेजा और लीओना संजना अग्रवाल मौजूद रहीं।
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