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Rampur News: एक दिन के अवकाश के बाद सोमवार को खुला जिला अस्पताल, मरीजों की रही भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: सोमवार की सुबह जिला अस्पताल का गेट खुलते ही मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टरों के कक्ष और दवा वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलीं। घंटों इंतजार के बाद मरीजों को परामर्श और दवाएं मिल सकीं।

Rampur News: एक दिन के अवकाश के बाद सोमवार को खुला जिला अस्पताल, मरीजों की रही भीड़

Rampur News: एक दिन के साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार की सुबह जैसे ही जिला अस्पताल का गेट खुला, मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टरों के कक्ष और दवा वितरण केंद्रों के बाहर मरीजों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। घंटों इंतजार के बाद मरीजों को परामर्श और दवाएं मिल सकीं। सुबह 8 बजे अस्पताल खुलते ही पंजीकरण काउंटर पर मरीजों और उनके परिजनों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। कतार में आगे खड़े होने को लेकर कुछ जगह मरीजों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसे मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने शांत कराया।

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