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Rampur News: किशोरी से जबरन निकाह कर शारीरिक शोषण करने में एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: केमरी में चार वर्ष पूर्व एक किशोरी को बहला-फुसलाकर जबरन निकाह कराने और शारीरिक शोषण के मामले में पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार किया है। किशोरी ने बताया कि उसे अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर आरोपी ने अगवा किया था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।

Rampur News: किशोरी से जबरन निकाह कर शारीरिक शोषण करने में एक गिरफ्तार

Rampur News: केमरी। करीब चार वर्ष पहले नगर की एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर जबरन निकाह कर शारीरिक शोषण करने और मारपीट के मामले में पुलिस ने केमरी निवासी उस्मान को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कस्बे के एक मोहल्ला निवासी युवक ने बीते दिनों दर्ज कराई कराई परिपोर्ट में बताया था कि वर्ष 2022 में केमरी के ही दूसरे मोहल्ले का रहने वाला एक युवक अपने रिश्तेदारों की मदद से उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप था कि उसका जबरन निकाह आरोपी से करा दिया और उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण किया गया।मौका पाकर उसकी बहन उनके कब्जे से निकलकर अपने घर पहुंची और जानकारी दी।एसपी

के आदेश के बाद केमरी पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान ने बताया कि शनिवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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