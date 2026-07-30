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Rampur News: घटिया खाद बीज और प्रदूषित पानी का गूंजा मुद्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: सैदनगर, संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में घटिया बीज और प्रदूषित पानी का मुद्दा उठाया गया। किसानों का आरोप था प्राइवेट सीड्स प्लांट प्

Rampur News: घटिया खाद बीज और प्रदूषित पानी का गूंजा मुद्दा

Rampur News: सैदनगर, संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में घटिया बीज और प्रदूषित पानी का मुद्दा उठाया गया। किसानों का आरोप था प्राइवेट सीड्स प्लांट प्रमाणित बीज के नाम पर किसानों को ठग रहे हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी थी।ऑपरेशन एकजुटता के तहत भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हसीब अहमद और जिला अध्यक्ष दरबारी लाल शर्मा के नेतृत्व में करीमपुर गर्वी, हौंसपुर, नगली, गागन नगला गांवों में सदस्यया अभियान चलाया। इसके तहत 300 से ज्यादा नए सदस्य बनाए। पंचायत में बोलते हुए प्रदेश महासचिव हसीब अहमद ने कहा सीड्स प्लांटों में किसानों से खरीदे गए सामान्य गेहूं को प्रोसेसिंग के बाद कथित रूप से प्रमाणित बीज के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा है।

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समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से किसानों का भरोसा कमजोर हो रहा है। फर्जीवाड़े में बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। प्रदेश महासचिव ने सीड्स प्लांटों का रिकॉर्ड, बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, प्रमाणन और वितरण की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। किसानों ने खाद वितरण की पुरानी व्यवस्था लागू करने की भी मांग की। अभियान में मुशर्रफ अली,जब्बार, चौधरी राजपाल सिंह,मोहम्मद तालिब, मुराद हुसैन प्रधान, दिलीप चंद, साबिर अली, जुवैद आलम, असगर अली, छिदा नेता,मजहर अली, रघुवर सिंह, मोहम्मद हनीफ, सुरेश यादव, राम सिंह यादव, बलबीर यादव, मुस्तकीम, मोहम्मद शमी, मैराज अली, कुशल सिंह, फिरोज आदि शामिल रहे।

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