बिलासपुर के सर्राफा एसोसिएशन की बैठक
भारतीय मानक ब्यूरो की गाजियाबाद शाखा ने बिलासपुर में हालमार्किंग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 40 से 45 ज्वेलर्स ने भाग लिया। प्रमुख वैज्ञानिक पवन कुमार ओरा ने BIS और मानक संवर्धन के कार्यों के बारे में जानकारी साझा की। यह कार्यक्रम ज्वेलर्स को हालमार्किंग के महत्व के प्रति शिक्षित करने के उद्देश्य से था।
बिलासपुर। भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा ने गुरुवार को नगर में हालमार्किंग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हालमार्किंग के महत्व को शिक्षित करना था। कार्यक्रम में रामपुर तथा बिलासपुर के 40 से 45 ज्वेलर्स मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीआईएस गाजियाबाद शाखा से आए वैज्ञानिक एवं उपनिदेशक पवन कुमार ओरा, मानक संवर्धन अधिकारी आयुष राज और हालमार्किंग रिप्रेजेंटेटिव नितिन कुमार द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। जिन्होंने सबसे पहले भारतीय मानक ब्यूरो के बारे अवगत कराया और ब्यूरो के विभिन्न कार्यों तथा स्टैंडर्ड प्रमोशन के बारे जानकारी दी। इस मौके पर अध्यक्ष कमल कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष अतिन अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, अनुपम अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, अजय अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, हरिदेव रस्तोगी, मनोज रस्तोगी, सजल रस्तोगी, मनीष चौहान, रामबाबू रस्तोगी, अंशुल अग्रवाल, परितोष चांदी वाला, नरेश दिनेश आदि रहे।
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