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Rampur News: खजुरिया पुलिस ने पीड़ित को दिलवाए 10 हजार रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: बिलासपुर, संवाददाता। थाना खजुरिया की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए एक व्यक्ति की 10 हजार रुपये की धनराशि वापस कराकर सराहनीय कार्य किया है।

Rampur News: खजुरिया पुलिस ने पीड़ित को दिलवाए 10 हजार रुपये

Rampur News: बिलासपुर, संवाददाता। थाना खजुरिया की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए एक व्यक्ति की 10 हजार रुपये की धनराशि वापस कराकर सराहनीय कार्य किया है। गुरुवार को थानाध्यक्ष सतेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित अली हसन निवासी गांव अहरो ने साइबर हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि साइबर ठगों ने ऑनलाइन माध्यम से उनके बैंक खाते से 10 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली है। थाने की साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की। जांच में तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए संबंधित बैंक और डिजिटल माध्यमों से समन्वय स्थापित किया गया।

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त्वरित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप ठगी गई पूरी 10 हजार रुपये की राशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दी गई। अपनी धनराशि वापस मिलने पर अली हसन ने पुलिस और साइबर सेल का आभार व्यक्त किया। थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस की सक्रियता से उन्हें समय पर न्याय मिला और लोगों का साइबर पुलिस पर विश्वास और मजबूत हुआ। इस कार्रवाई में थाने के उपनिरीक्षक योगेश मालिक तथा महिला आरक्षी गंगा देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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