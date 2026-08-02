Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: जल निगम के 11.37 करोड़ के नोटिस पर जौहर विवि खामोश, कार्रवाई की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: रामपुर में जल निगम ने जौहर विश्वविद्यालय को 11.37 करोड़ रुपये के नोटिस जारी किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा 2019 से सीवरेज निस्तारण के लिए उपयोग किए जा रहे एसटीपी का चार्ज नहीं दिया गया है। अब विभागीय कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने नोटिस का जवाब नहीं दिया।

Rampur News: जल निगम के 11.37 करोड़ के नोटिस पर जौहर विवि खामोश, कार्रवाई की तैयारी

Rampur News: रामपुर। जल निगम के करीब 11.37 करोड़ के नोटिस की समय सीमा शनिवार को पूरी हो गई है। फिलहाल, जौहर विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अब विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है। मालूम हो कि पूर्व में जल निगम के अधिशासी अभियंता देवेंद्र सिंह ने जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि दिसंबर 2019 से उनका निजी विश्वविद्यालय सीवरेज निस्तारण के लिए पांच एमएलडी के एसटीपी का उपयोग कर रहा है। इसके बाद अभी तक यूजर चार्ज जमा नहीं किया गया है। ऐसे में अब तक लगभग आठ करोड़ रुपये यूजर चार्ज और साढ़े तीन करोड़ ब्याज समेत विलंब शुल्क कुल लगभग 11.37 करोड़ रुपये नगर पालिका या राजस्व खाते में जमा कर चालान प्रस्तुत करें।

मालूम हो कि सपा सरकार में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रहे शहशाह वली खां के 30 मई 2013 को जल निगम के मुख्य अभियंता के नाम भेजे गए पत्र के आधार पर लगभग 25 करोड़ के बजट से यह एसटीपी बनवाया गया था।एसटीपी निर्माण के बाद जल निगम सिर्फ जौहर विश्वविद्यालय के लिए इसका संचालन करा रहा था जिस पर प्रतिवर्ष विभाग के लगभग डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हो रहे थे। उधर, जल निगम के एक्सईएन देवेंद्र सिंह ने बताया कि जौहर विवि को नोटिस जारी किया गया था, जिसकी समय सीमा 15 दिवस की थी। नोटिस के जावाब के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब उच्च अधिकारियो से बात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।