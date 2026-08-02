Rampur News: जल निगम के 11.37 करोड़ के नोटिस पर जौहर विवि खामोश, कार्रवाई की तैयारी
Rampur News: रामपुर में जल निगम ने जौहर विश्वविद्यालय को 11.37 करोड़ रुपये के नोटिस जारी किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा 2019 से सीवरेज निस्तारण के लिए उपयोग किए जा रहे एसटीपी का चार्ज नहीं दिया गया है। अब विभागीय कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने नोटिस का जवाब नहीं दिया।
Rampur News: रामपुर। जल निगम के करीब 11.37 करोड़ के नोटिस की समय सीमा शनिवार को पूरी हो गई है। फिलहाल, जौहर विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अब विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है। मालूम हो कि पूर्व में जल निगम के अधिशासी अभियंता देवेंद्र सिंह ने जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि दिसंबर 2019 से उनका निजी विश्वविद्यालय सीवरेज निस्तारण के लिए पांच एमएलडी के एसटीपी का उपयोग कर रहा है। इसके बाद अभी तक यूजर चार्ज जमा नहीं किया गया है। ऐसे में अब तक लगभग आठ करोड़ रुपये यूजर चार्ज और साढ़े तीन करोड़ ब्याज समेत विलंब शुल्क कुल लगभग 11.37 करोड़ रुपये नगर पालिका या राजस्व खाते में जमा कर चालान प्रस्तुत करें।
मालूम हो कि सपा सरकार में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रहे शहशाह वली खां के 30 मई 2013 को जल निगम के मुख्य अभियंता के नाम भेजे गए पत्र के आधार पर लगभग 25 करोड़ के बजट से यह एसटीपी बनवाया गया था।एसटीपी निर्माण के बाद जल निगम सिर्फ जौहर विश्वविद्यालय के लिए इसका संचालन करा रहा था जिस पर प्रतिवर्ष विभाग के लगभग डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हो रहे थे। उधर, जल निगम के एक्सईएन देवेंद्र सिंह ने बताया कि जौहर विवि को नोटिस जारी किया गया था, जिसकी समय सीमा 15 दिवस की थी। नोटिस के जावाब के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब उच्च अधिकारियो से बात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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