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Rampur News: मिलक में रोडवेज बस अड्डे की मांग को लेकर ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: बुधवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आदेश शंकधार के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नगर के तीनबत्ती चौराहा पर रोडवेज बस अड्डा बनाने की मांग की। इस मौके पर कई अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

Rampur News: मिलक में रोडवेज बस अड्डे की मांग को लेकर ज्ञापन

Rampur News: मिलक। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष आदेश शंकधार के नेतृत्व में नायब तहसीलदार हरीश चंद जोशी को उपजिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। जिसमें उन्होंने नगर के तीनबत्ती चौराहा पर रोडवेज बस अड्डा बनवाया जाए जाने की मांग की। इस मौके पर ब्रह्मशंकर पाण्डेय, पुष्पेन्द्र गंगवार, धीरज कुमार शर्मा, चन्द्र प्रकाश गंगवार, राजाराम मौर्य, धर्मेन्द्र गंगवार, राहुल गंगवार, देवेन्द्र गंगवार, प्रमोद गुप्ता, संजीव अग्रवाल, सतीश चन्द्र दीक्षित, कृष्ण मुरारी शर्मा, नीरज राजपूत, कुणाल रुहेला मौजूद रहे।

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