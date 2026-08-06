Rampur News: खंड शिक्षा अधिकारी ने यूपीएस कन्या टांडा कम्पोजिट का किया औचक निरीक्षण
Rampur News: पिक,,,,,,,01द्यालय का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय परिसर और शौचालय में साफ सफाई व्यवस्था अच्छी मिली। मीनू के अनुसार मिड डे मील मिला। गुणवत्ता ठीक मिली
Rampur News: मोहल्ला नबाबपुरा में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्या टांडा कम्पोजिट में बुधवार को को खंड अधिकारी द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय परिसर और शौचालय में साफ सफाई व्यवस्था अच्छी मिली। मीनू के अनुसार मिड डे मील मिला। गुणवत्ता ठीक मिलीअधिकारियों ने विद्यालय में शैक्षिक और भौतिक परिवेश व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिया कि बच्चों की उपस्थिति पंजीकृत के सापेक्ष बढ़ाई जाय। ब्लाक सैदनगर और स्वार के खंड शिक्षा अधिकारी पीएल निरंकारी ने बुधवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्या टांडा में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी कक्षाओं का निरीक्षण कर शिक्षण कार्य का जायजा लिया।
बच्चों यूनिफार्म में मिले, शिक्षण कार्य चलता पाया गया और बच्चों से कक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर सभी ने संतोष जनक जबाब दिया गया। इससे वह बहुत प्रभावित हुए। वहीं मिड में मिल भी मीनू के अनुसार मिला इसके बाद उन्होंने विद्यालय परिसर के अलावा शौचालय की साफ सफाई को संतोष जनक पाया। उन्होंने अध्यापकों को निर्देशित किया कि बच्चों को अधिक बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाय। और बच्चों की उपस्थिति पंजीकृत के सापेक्ष बढ़ाये जाने के निर्देश दिए। अच्छी शिक्षा मिलने से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकें। विद्यालय में सब कुछ ठीक ठाक मिलने पर विद्यालय स्टाफ की सराहना की। निरीक्षण के दौरान मास्टर नफासत अली, डाक्टर राजवीर सिंह, राजेश बाबू, सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद मिली।
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