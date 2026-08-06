Rampur News: गोबर से ऊर्जा और ऊर्जा से समृद्धि की इबारत लिख रही ग्राम पंचायत किरा

Rampur News: जब इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि और जनभागीदारी एक साथ जुड़ते हैं, तब बदलाव केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता बन जाता है। जनपद रामपुर के विकास खण्ड शाहबाद की ग्राम पंचायत किरा ने इसी सोच को साकार करते हुए स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता का ऐसा मॉडल विकसित किया है, जो आज पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन रहा है। ग्राम पंचायत स्थित गौशाला में संरक्षित 769 गौवंशों से प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 3,845 किलोग्राम गोबर को अब बेकार नहीं समझा जाता, बल्कि इसे विकास का आधार बनाया गया है। इसी उद्देश्य से यहां 85 घन मीटर क्षमता का आधुनिक बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया, जिसने गांव की तस्वीर बदल दी। प्रधान नीतू के नेतृत्व में पंचायत ने ऊर्जा संकट, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और अतिरिक्त आय के स्रोतों पर गंभीरता से विचार किया। परिणामस्वरूप स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत प्राप्त ₹40 लाख की धनराशि से बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई। प्लांट के संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 2,125 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से एकत्र किया जाता है। इस व्यवस्था ने गांव में स्वच्छता के प्रति नई जागरूकता पैदा की और गोबर को एक मूल्यवान संसाधन का दर्जा दिलाया。