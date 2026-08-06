Rampur News: गोबर से ऊर्जा और ऊर्जा से समृद्धि की इबारत लिख रही ग्राम पंचायत किरा
Rampur News: फोटो-र के विकास खण्ड शाहबाद की ग्राम पंचायत किरा ने इसी सोच को साकार करते हुए स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता का ऐसा मॉडल विकसित
Rampur News: जब इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि और जनभागीदारी एक साथ जुड़ते हैं, तब बदलाव केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता बन जाता है। जनपद रामपुर के विकास खण्ड शाहबाद की ग्राम पंचायत किरा ने इसी सोच को साकार करते हुए स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता का ऐसा मॉडल विकसित किया है, जो आज पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन रहा है। ग्राम पंचायत स्थित गौशाला में संरक्षित 769 गौवंशों से प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 3,845 किलोग्राम गोबर को अब बेकार नहीं समझा जाता, बल्कि इसे विकास का आधार बनाया गया है। इसी उद्देश्य से यहां 85 घन मीटर क्षमता का आधुनिक बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया, जिसने गांव की तस्वीर बदल दी। प्रधान नीतू के नेतृत्व में पंचायत ने ऊर्जा संकट, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और अतिरिक्त आय के स्रोतों पर गंभीरता से विचार किया। परिणामस्वरूप स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत प्राप्त ₹40 लाख की धनराशि से बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई। प्लांट के संचालन के लिए प्रतिदिन लगभग 2,125 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से एकत्र किया जाता है। इस व्यवस्था ने गांव में स्वच्छता के प्रति नई जागरूकता पैदा की और गोबर को एक मूल्यवान संसाधन का दर्जा दिलाया。
गोबर से बिजली, बिजली से विकास
यह बायोगैस प्लांट प्रतिदिन लगभग 51 किलोग्राम बायोगैस का उत्पादन करता है। इस गैस से संचालित 15 केवीए जनरेटर के माध्यम से अब तक 25,200 यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जा चुका है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत ₹2.52 लाख है।
इस स्वच्छ ऊर्जा से हो रहे ये सब काम
गौशाला में चारा मशीन संचालन।
गौशाला के सबमर्सिबल पंप चलाने में।
गांव की सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था में।
गौशाला के केयरटेकरों के लिए रसोई गैस उपलब्ध कराने में।
अब सरसों से भी बढ़ेगी पंचायत की आय
बायोगैस परियोजना की सफलता से उत्साहित ग्राम पंचायत ने कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर मशीन भी स्थापित की है। इसके माध्यम से गांव में उत्पादित सरसों से शुद्ध एवं रसायनमुक्त तेल तैयार किया जा रहा है। इससे पंचायत को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और ग्रामीणों को शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक सरसों का तेल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा।
प्रश्न और उत्तर
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