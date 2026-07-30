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Rampur News: जौहर विवि के गेट और अंदर जाने वाले मार्ग पर बढ़ा सुरक्षा घेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: सैदनगर। जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर बुधवार से सुरक्षा घेरा और भी कड़ा कर दिया गया है। हर ओर सन्नाटा पसरा रहा।पुलिस ने खिजरपुर, काशीपुर, हमसफर चौक स

Rampur News: जौहर विवि के गेट और अंदर जाने वाले मार्ग पर बढ़ा सुरक्षा घेरा

Rampur News: सैदनगर। जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर बुधवार से सुरक्षा घेरा और भी कड़ा कर दिया गया है। हर ओर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने खिजरपुर, काशीपुर, हमसफर चौक सहित सभी मार्गों पर बेरिकेडिंग कर दी है। विवि की ओर जाने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस और खुफिया तंत्र नजरें जमाए हुए है।जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर 10 दिन तक चले छात्रों के धरने के दौरान जनप्रतिनिधियों ने काफी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। सपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष के साथ विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। जबकि अगले दिन सपा के कई सांसदों ने धरना स्थल पर पहुंचकर विरोध जताया था। इसके अलावा कांग्रेसियों ने भी हिस्सा लिया था।

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छात्रों के समर्थन में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक लोग भी पहुंचे थे। मंगलवार को धरना समाप्त होते ही पुलिस प्रशासन ने निगरानी सख्त कर दी है। बुधवार सुबह से ही विश्वविद्यालय के आसपास सन्नाटा था। पुलिस ने सभी चौराहे पर बेरिकेडिंग कर लोगों की निगरानी शुरू कर दी थी। विवि की ओर जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ के बाद ही जाने दिया जा रहा है।

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