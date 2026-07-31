Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: बदलते मौसम में संक्रामक रोगों का डर, जिला अस्पताल में उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: रामपुर में मौसम के बदलाव के कारण साधारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। जिला अस्पताल में ओपीडी में सैकड़ों मरीज पहुँच रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से उबला हुआ पानी पीने और जल्दी चिकित्सा सहायता लेने की अपील की है।

Rampur News: बदलते मौसम में संक्रामक रोगों का डर, जिला अस्पताल में उमड़ी भीड़

Rampur News: रामपुर। बदलते मौसम के साथ ही साधारण संक्रामक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ गया है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और पेट में इंफेक्शन जैसे मरीजों की संख्या में अचानक भारी इजाफा हुआ है। ​गुरुवार को जिला अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। पर्चा काउंटर से लेकर डॉक्टरों के चैंबर तक मरीजों और उनके तीमारदारों की भारी भीड़ उमड़ी रही। ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज मौसमी बुखार और गले में खराश की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। ​अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर दशरथ सिंह ने बताया कि मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं।

उन्होंने लोगों से उबला हुआ पानी पीने, बासी खाने से बचने और बीमार महसूस होने पर तुरंत नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur Hospital अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।