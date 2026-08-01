Rampur News: अवैध प्लाटिंग पर गरजी प्रशासन की जेसीबी
Rampur News: टांडा में, डीएम के निर्देशों के अनुसार एसडीएम गौरव कुमार के नेतृत्व में नगर पालिका और राजस्व की संयुक्त टीम ने ईद बाली बगिया के पास अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया है। यह कार्रवाई गाटा संख्या 481 और 589 पर की गई, जिसमें बिना विधिक प्रक्रिया के प्लाटिंग की गई थी।
Rampur News: टांडा। डीएम के निर्देशों के क्रम में एसडीएम गौरव कुमार के निर्देश पर शनिवार को राजस्व ग्राम टांडा खास के मोहल्ला इमामबाड़ा के पीछे ईद बाली बगिया के पास लोगों द्वारा की जा रही है। एसडीएम के निर्देश पर शनिवार को नगर पालिका और राजस्व की संयुक्त टीम ने मिलकर गाटा संख्या चार सौ इक्यासी रकबा 0.2390 और गाटा संख्या पांच सौ अट्ठानव के रकबा 0.4130 हेक्टेयर में बिना विधिक प्रक्रिया की गई अवैध प्लाटिंग को नगर पालिका और राजस्व की टीम द्वारा ध्वस्त करा दिया है।
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