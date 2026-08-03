Rampur News: अवैध खनन करते डंपर पकड़ा, सीज

Rampur News: अवैध खनन करते डंपर पकड़ा, सीज
Rampur News: तहसील क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नायब तहसीलदार सतीश मिश्र ने माटखेड़ा गांव में छापेमारी कर एक डंपर पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनन कार्रवाई करते हुए डंपर को सीज कर दिया।
Rampur News: तहसील क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार सतीश मिश्र ने मिलक खानम क्षेत्र के गांव माटखेड़ा में छापेमारी कर अवैध खनन मे एक डंपर को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान डंपर को कब्जे में लेकर मिलक खानम पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए डंपर को सीज कर दिया।
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