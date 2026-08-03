Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: अवैध खनन करते डंपर पकड़ा, सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: तहसील क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नायब तहसीलदार सतीश मिश्र ने माटखेड़ा गांव में छापेमारी कर एक डंपर पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनन कार्रवाई करते हुए डंपर को सीज कर दिया।

Rampur News: अवैध खनन करते डंपर पकड़ा, सीज

Rampur News: तहसील क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार सतीश मिश्र ने मिलक खानम क्षेत्र के गांव माटखेड़ा में छापेमारी कर अवैध खनन मे एक डंपर को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान डंपर को कब्जे में लेकर मिलक खानम पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए डंपर को सीज कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।