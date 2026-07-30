Rampur News: अज्ञात कारणों से विवाहिता लापता, सौंपी तहरीर

Rampur News: बिलासपुर। बुधवार को एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात कारणों से लापता हुई अपनी पत्नी को खोजे जाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर महिला की खोजबीन शुरू कर दी है। क्षेत्र के गांव मुंडिया खुर्द निवासी दिलीप कुमार ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को अपनी तहरीर सौंपी। उसने बताया कि सोमवार की रात करीब 8 बजे वह घर पर नहीं थे। इसी दौरान उनकी 34 वर्षीया पत्नी पुष्पा देवी किसी काम से पास की परचूनी की दुकान पर गई थी। वहां से वह वापस नहीं लौटी और रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। घर आकर पता चलने पर उन्होंने अपनी रिश्तेदारी सहित हरसंभव स्थान पर पत्नी की तलाश की, मगर कुछ पता नहीं चल सका।