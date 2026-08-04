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Rampur News: होमगार्ड से ड्यूटी के नाम पर हर माह अवैध वसूली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: विकासखंड क्षेत्र के होमगार्ड राजपाल सिंह ने अपने विभाग पर हर महीने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ड्यूटी लगाने के नाम पर पैसे देने के लिए धमकाया जाता है, और इस संबंध में उनके पास एक वायरल ऑडियो भी है। पिछले एक वर्ष में विभागीय अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

Rampur News: होमगार्ड से ड्यूटी के नाम पर हर माह अवैध वसूली

Rampur News: विकासखंड क्षेत्र में तैनात होमगार्ड नें ड्यूटी लगाने के नाम पर अपने ही विभाग पर हर माह अवैध वसूली का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है हर माह पैसों के लिए धमकाया जाता है। इस दौरान होमगार्ड ने पैसों से संबंधित लेनदेन का एक ऑडियो भी वायरल किया है। थाना टांडा क्षेत्र के भटपुरा गांव निवासी होमगार्ड राजपाल सिंह ने मंडल कमांडेंट होमगार्ड मुरादाबाद को एक शिकायती पत्र और आडियो भेजा है। आरोप है विभाग द्वारा हर माह ड्यूटी लगाने के नाम पर हजार से लेकर 2000 तक की अवैध वसूली की जा रही है। पीड़ित का आरोप है एक वर्ष पहले भी बीओ ने कागज गलत बताकर 45000 की अवैध वसूली की थी।

पीड़ित ने उक्त मामले की जांच भी विभागीय अधिकारियों से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो होमगार्ड पैसे देने में आनाकानी करता है उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। पत्र में लिखा है 23 जुलाई को विभाग से जुड़े एक कर्मचारी का फोन आया था। फोन पर भी होमगार्ड से पैसा मांगा गया था। जबकि पीड़ित ने बच्चा बीमार होने का हवाला देते हुए पैसे देने से इनकार किया था। शिकायतकर्ता ने फोन पर हुई बातचीत का भी ऑडियो वायरल किया है।

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