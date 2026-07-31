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Rampur News: नैनीताल हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: बिलासपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार सूरजपाल को पीछे से टक्कर मारी, जिससे उसकी गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हादसे में उसके भतीजे हिमांशु को भी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

Rampur News: नैनीताल हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौत

Rampur News: बिलासपुर, (रामपुर) संवाददाता। नैनीताल हाईवे पर बुधवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक चालक बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं बाइक पर सवार मृतक के भतीजे को भी गंभीर चोटें आई हैं। बदायूं जनपद की बिसौली तहसील के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के सीकरी गांव निवासी सूरजपाल(35) अपनी बाइक से उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर से अपने घर जा रहे थे। बाइक पर रुद्रपुर के रम्पुरा निवासी उनके ममेरे भाई का बेटा हिमांशु भी बैठा हुआ था। रुद्रबिलास चीनी मिल के पास बुधवार रात दस बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी।

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सूरजपाल और उसके पीछे बाइक पर बैठा हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची ईसानगर चौकी पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। अस्पताल में इलाज के दौरान सूरजपाल की मौत हो गई। सीएचसी के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल हिमांशु का उपचार किया गया। पिता यादराम ने बताया कि वह रुद्रपुर में रहकर ई-रिक्शा चलाते हैं। उनका बेटा उनसे मिलकर वापिस घर लौट रहा था। हिमांशु भी गांव घूमने के लिए सूरजपाल के साथ जा रहा था। उनके अनुसार सूरजपाल गांव में रहकर खेतीबाड़ी करता था और उसके परिवार में पत्नी और तीन साल और 8 महीने के दो बेटे हैं। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक पक्ष की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई होगी।

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