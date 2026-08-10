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Rampur News: कोसी नदी में कूदने जा रही महिला को पुलिस ने बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: टांडा थाना क्षेत्र में, कोसी नदी में आत्महत्या का प्रयास कर रही एक महिला को पुलिस ने बचा लिया। उपनिरीक्षक मनोज कुमार द्वारा समय पर कार्रवाई करते हुए महिला को नदी में कूदने से रोका गया। महिला ने बताया कि बच्चों के विवाद के चलते वह आत्महत्या करने आई थी।

Rampur News: कोसी नदी में कूदने जा रही महिला को पुलिस ने बचाया

Rampur News: टांडा। थाना क्षेत्र में शनिवार रात कोसी नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर रही महिला को पुलिस ने समय रहते बचा लिया। लालपुर स्थित कोसी नदी पुल पर रात करीब 10 बजे गश्त कर रही पुलिस टीम ने महिला को पुल पर खड़े देखा। वह नदी में छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी। स्थिति को भांपते हुए उपनिरीक्षक मनोज कुमार ने तत्काल कार्रवाई कर महिला को पकड़ लिया और उसे नदी में कूदने से रोक दिया। महिला ने बताया कि वह स्वार थाना क्षेत्र के नरपतनगर गांव की रहने वाली है। बच्चों को लेकर उसका अपनी देवरानी से विवाद हो गया था।

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विवाद के बाद वह गुस्से में घर से निकल आई और आत्महत्या करने के इरादे से कोसी नदी पुल पर पहुंच गई।

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