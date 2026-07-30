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Rampur News: बरसात में खुल रही नगर पालिका की पोल, शहर में हुआ जलभराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में बारिश के चलते नगर पालिका के सफाई दावे फेल हो गए। जलभराव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया और यातायात ठप हो गया। बिजली कटौती ने परेशानी को बढ़ा दिया, जिससे लोग पीने के पानी की भी कमी का सामना कर रहे हैं।

Rampur News: बरसात में खुल रही नगर पालिका की पोल, शहर में हुआ जलभराव

Rampur News: ​रामपुर। एक तरफ सफाई को खुले नालों का बंद करने का दावा करने वाली नगर पालिका की पोल बरसात में खुल जाती है। लगातार हो रही बरसात से शहर में जलभराव हो जाता है। बुधवार को एक तरफ जहां झमाझम बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी और मौसम को खुशनुमा बना दिया, वहीं दूसरी तरफ शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। महज कुछ घंटों की बारिश में ही सड़कें समंदर बन गईं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। सुबह से ही आसमान में काले बादलों का डेरा जमा हुआ था। दोपहर होते-होते हुई मूसलाधार बारिश ने शहरवासियों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी। बरसात में सड़कों का हाल बेहाल नजर आया। शहर के निचले इलाकों, मुख्य चौराहों और बाज़ारों में पानी भर जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। शहर में सड़को पर कई जगहों पानी भर जाने के कारण गाड़ियां बंद हो गईं, जिससे लंबा जाम लग गया। कई जगह बाजारों में जल निकासी सही न होने के कारण नालों का पानी दुकानों में घुस गया, जिससे व्यापारियों को भी नुकसान झेलना पड़ा.

​बुधवार की बारिश का प्रभाव

बुधवार की दोपहर हुई बारिश के दौरान शहर के जेल रोड,टंकी नंबर पांच,नगर पालिका रोड,अजीतपुर,आगापुर रोड,विकास नगर,रजा टैक्सटाइल,श्याम कॉलोनी,इंदरप्रस्थ कॉलोनी सहित अन्य सड़के जलमग्न हो गईं.

​बिजली कटौती से हाहाकार

​बारिश शुरू होते ही शहर के बड़े हिस्से की बिजली गुल हो गई और जलभराव की वजह से कई इलाकों में फॉल्ट आ गए, जिसके बाद घंटों बिजली आपूर्ति ठप रही। जलभराव के बीच बिजली न रहने से लोगों को पीने के पानी के संकट का भी सामना करना पड़ा। रात के समय अंधेरा छा जाने से सड़कों पर हादसों का खतरा और बढ़ गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पालिका और बिजली विभाग हर साल बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन मानसून की पहली-दूसरी बारिश में ही सारे दावों की हवा निकल जाती है।

सामान्य प्रश्न

बारिश के कारण शहर में क्या हालात बन गए?
बारिश के कारण जलभराव हो गया और सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।
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