Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, जलभराव और बिजली संकट से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: स्वार। बुधवार शाम हुई मूसलाधार बारिश ने भीषण उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दिलाई, लेकिन इसके साथ ही नगर की बिजली व्यवस्था चरमरा गई और नगर के कई म

Rampur News: मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, जलभराव और बिजली संकट से लोग परेशान

Rampur News: बुधवार शाम हुई मूसलाधार बारिश ने भीषण उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दिलाई, लेकिन इसके साथ ही नगर की बिजली व्यवस्था चरमरा गई और नगर के कई मोहल्लों में जलभराव होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुधवार सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। दिनभर आसमान से आग बरसती रही, जिससे बाजारों और सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित रही। लोग बारिश का इंतजार करते रहे। शाम करीब पांच बजे अचानक आसमान में मानसून के काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।

कुछ ही देर की बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद भी लिया। हालांकि तेज बारिश के कारण नगर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के चलते बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। नगर की बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को अंधेरे में परेशानी झेलनी पड़ी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Weather Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।