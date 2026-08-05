Rampur News: मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, जलभराव और बिजली संकट से लोग परेशान
Rampur News: स्वार। बुधवार शाम हुई मूसलाधार बारिश ने भीषण उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दिलाई, लेकिन इसके साथ ही नगर की बिजली व्यवस्था चरमरा गई और नगर के कई म
Rampur News: बुधवार शाम हुई मूसलाधार बारिश ने भीषण उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दिलाई, लेकिन इसके साथ ही नगर की बिजली व्यवस्था चरमरा गई और नगर के कई मोहल्लों में जलभराव होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुधवार सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। दिनभर आसमान से आग बरसती रही, जिससे बाजारों और सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित रही। लोग बारिश का इंतजार करते रहे। शाम करीब पांच बजे अचानक आसमान में मानसून के काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
कुछ ही देर की बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद भी लिया। हालांकि तेज बारिश के कारण नगर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के चलते बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। नगर की बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को अंधेरे में परेशानी झेलनी पड़ी।
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