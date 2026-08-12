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Rampur News: गुलशन वेलफेयर सोसाइटी ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: गुलशन वेलफेयर सोसाइटी के 16वें स्थापना दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। सोसाइटी महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रही है, और वर्तमान में लगभग 8,000 महिलाएं जुड़ी हैं। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रप्रेम और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना था।

Rampur News: गुलशन वेलफेयर सोसाइटी ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा

Rampur News: गुलशन वेलफेयर सोसाइटी के 16वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को रामपुर किले से बाजोड़ी टोला स्थित सोसाइटी कार्यालय तक भव्य पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सोसाइटी के सचिव वसीम खान ने बताया कि संस्था पिछले 16 वर्षों से महिला सशक्तीकरण,आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाओं को जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में लगभग 8,000 महिलाएं सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रप्रेम, सामाजिक जागरूकता और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना रहा। इस दौरान राजू खान, इमरान पाशा, रिजवान, सफवान, हरीश, समीना,फरहा आदि मौजूद रहे।

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