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Rampur News: 51 सामग्री से हुआ भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: 11 अगस्त को कोसी मंदिर परिसर में सामूहिक रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कलश पूजन से हुई, और मंदिर के पुजारी ने वैदिक मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक कराया। श्रद्धालुओं ने शिव से शांति और कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना की। कार्यक्रम में अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

Rampur News: 51 सामग्री से हुआ भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक

Rampur News: कोसी मंदिर परिसर में मंगलवार 11 अगस्त को सामूहिक रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश पूजन के साथ हुई, जिसके बाद मंदिर के पुजारी पंडित विष्णु शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक संपन्न कराया। अनुष्ठान में 51 प्रकार की पूजन सामग्री का प्रयोग कर स्थापित शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक एवं विशेष श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने मन की शांति, कष्टों से मुक्ति तथा कालसर्प दोष निवारण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। पूजन के उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ और सामूहिक आरती की गई, जिससे पूरा मंदिर प्रांगण हर-हर महादेव और ओम नम: शिवाय के जयकारों से गुंजायमान हो उठा।

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इस अवसर पर मुख्य रूप से सुशील गुप्ता, शिखा गुप्ता, मुकेश मृदुल, सिद्धार्थ भटनागर, राजू सुमन श्रीमाली, निशव शर्मा, कमल कुमार तुरैहा, अमन गर्ग, अनुज श्रीवास्तव, सिद्धि चंद्रा, गंगा सरन और सुधीर कुमार सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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