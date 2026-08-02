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Rampur News: स्वार में कलश यात्रा का पुष्पवर्षा से स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: स्वार में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।

Rampur News: स्वार में कलश यात्रा का पुष्पवर्षा से स्वागत

Rampur News: स्वार। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर रविवार को निकाली गई भव्य कलश यात्रा का स्वार पहुंचने पर श्रद्धालुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर जोरदार स्वागत किया। कलश यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में पूर्व भाजपा जिला मंत्री महेंद्र सिंह सैनी, मुकुट लाल, लक्ष्मीकांत सैनी, अमित चंद्रा, प्रशांत कुमार शर्मा, नौबत राम सैनी, आजाद सैनी, रोहित सैनी, हरीश मौर्य, राजेश कुमार शर्मा, बाबूराम सैनी, सौरभ पाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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