Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: पूर्व राज्यमंत्री ने किया सावन मेले का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: रामपुर में ओम नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सावन मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। पूर्व राज्य मंत्री शिव बहादुर सक्सेना ने पूजा-अर्चना के बाद मेले का उद्घाटन किया। कमेटी अध्यक्ष मनोज गुप्ता और महंत राजेश जी ने अतिथियों का स्वागत किया। आयोजन में कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे।

Rampur News: पूर्व राज्यमंत्री ने किया सावन मेले का शुभारंभ

Rampur News: ​रामपुर। ओम नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रविवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ सावन मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री शिव बहादुर सक्सेना ने मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और जनकल्याण की कामना और नारियल फोड़ फीता काटकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। कमेटी अध्यक्ष मनोज गुप्ता एवं महंत राजेश जी ने सभी अतिथियों का पटका पहनाकर एवं स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। यहां महंत राजेश कुमार, कमेटी अध्यक्ष मनोज गुप्ता, मीडिया प्रभारी प्रेमपाल, जयशंकर यादव, रामबाबू यादव, हरपाल, मुरलीधर पांडे, रामवीर मिश्रा आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।