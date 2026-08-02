Rampur News: पूर्व राज्यमंत्री ने किया सावन मेले का शुभारंभ
Rampur News: रामपुर में ओम नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सावन मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। पूर्व राज्य मंत्री शिव बहादुर सक्सेना ने पूजा-अर्चना के बाद मेले का उद्घाटन किया। कमेटी अध्यक्ष मनोज गुप्ता और महंत राजेश जी ने अतिथियों का स्वागत किया। आयोजन में कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे।
Rampur News: रामपुर। ओम नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रविवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ सावन मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री शिव बहादुर सक्सेना ने मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और जनकल्याण की कामना और नारियल फोड़ फीता काटकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। कमेटी अध्यक्ष मनोज गुप्ता एवं महंत राजेश जी ने सभी अतिथियों का पटका पहनाकर एवं स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। यहां महंत राजेश कुमार, कमेटी अध्यक्ष मनोज गुप्ता, मीडिया प्रभारी प्रेमपाल, जयशंकर यादव, रामबाबू यादव, हरपाल, मुरलीधर पांडे, रामवीर मिश्रा आदि रहे।
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