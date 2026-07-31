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Rampur News: धूमधाम से मनाया गया दक्ष प्रजापति जन्मोत्सव, निकाली गई शोभायात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: िमिलक, संवाददाता। शुक्रवार को क्षेत्र के ग्राम ग्राम गुजरेला में पिछड़ा बर्ग मोर्चा के जिला कार्यालय प्रभारी अमित कुमार प्रजापति द्वारा दक्ष प्रजाप

Rampur News: धूमधाम से मनाया गया दक्ष प्रजापति जन्मोत्सव, निकाली गई शोभायात्रा

Rampur News: मिलक, संवाददाता। शुक्रवार को क्षेत्र के ग्राम ग्राम गुजरेला में पिछड़ा बर्ग मोर्चा के जिला कार्यालय प्रभारी अमित कुमार प्रजापति द्वारा दक्ष प्रजापति जन्मोत्सव पर दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभायात्रा का शुभारंभ मिलक शाहबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कपिल देव कोरी ने अपनी टीम के साथ किया। इस दौरान कपिल कोरी ने कहा कि बड़े ही खुशी का पल है समाज की ओर से एसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जिससे हिन्दू धर्म का प्रचार होता रहे और बच्चों को सनातन धर्म की जानकारियां मिलती रहे। यात्रा में प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड राष्ट्रीय हिन्दू वाहिनी संघ अवधेश गंगवार, राहुल गंगवार, अनोखे प्रजापति, संजू गंगवार, प्रदीप कुमार प्रजापति सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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