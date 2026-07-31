Rampur News: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ : औलख

Rampur News: रामपुर में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना चाहिए। बैठक में सौर ऊर्जा कार्यक्रम, विद्युत आपूर्ति, और खाद की उपलब्धता पर चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक करने और किसान समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया।

Rampur News: रामपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। वह गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति (दृष्टि) की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा के दौरान पीओ यूपीनेडा ने बताया कि जनपद में अब तक 9,478 सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। माह जून में प्राप्त 997 के लक्ष्य के सापेक्ष 1,108 सोलर प्लांट स्थापित कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है। बैठक में राज्य मंत्री ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें तथा जन चौपालों एवं गोष्ठियों में सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सक्रिय उपस्थिति से शासन की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचेगी और पात्र लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलेगा।

बिजली से जुड़ी शिकायतें तत्परता से निपटाएं राज्य मंत्री ने माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित कराये गये जिन सौर ऊर्जा संयंत्रों का संचालन नहीं हो रहा है उनका नियमित संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग की समीक्षा में राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्रीय एसडीओ एवं जेई के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें तथा जहां भी विद्युत लाइन या ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत मिले, उसका तत्काल निस्तारण कराया जाए। उन्होंने आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया।

खाद की किल्लत से नहीं जूझें किसान कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य मंत्री ने जिला कृषि अधिकारी को जनपद में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ब्लॉक स्तर पर नियमित भ्रमण कर किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को खाद की कमी का सामना नहीं करना चाहिए। फसल बीमा योजना की समीक्षा में उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद में 740 किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है। साथ ही रबी फसल के लिए अब तक 6,116 किसानों ने फसल बीमा कराया है।

इन योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक में कन्या सुमंगला योजना, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान योजना, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, कृषि, कौशल विकास, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सहकारिता, सिंचाई तथा अन्य विकासपरक योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई।