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Rampur News: घर जा रहे युवक पर बाइक सवारों ने किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: गंज थाना क्षेत्र की चपटा कॉलोनी में जीनत ने शिकायत की कि उसके भाई शन्नू पर दो युवकों ने हमला किया। आरोप है कि रवि सैनी और एक अन्य युवक ने शन्नू के साथ मारपीट की और उसे धारदार हथियार से चोटें पहुँचाईं। आरोपी धमकी देते हुए भाग गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Rampur News: घर जा रहे युवक पर बाइक सवारों ने किया हमला

Rampur News: गंज थाना क्षेत्र की चपटा कॉलोनी निवासी जीनत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका भाई शन्नू अपनी गाड़ी खड़ी कर घर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए। आरोप है कि इनमें एक रवि सैनी पुत्र राजू सैनी और एक अज्ञात युवक था। दोनों ने शन्नू के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने शन्नू पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसके सिर में आगे-पीछे चोटें आईं। इसके बाद दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

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