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Rampur News: रामपुर में मंडी से लौट रहे व्यापारी से दो लाख की लूट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: ​रामपुर,संवाददाता।रोड पर दबंगों द्वारा एक गल्ला व्यापारी और उसके भाई को घेरकर मारपीट करने और दो लाख रुपये की नगदी लूटने के साथ ही पांच लाख रुपये की रं

Rampur News: रामपुर में मंडी से लौट रहे व्यापारी से दो लाख की लूट

Rampur News: गंज थाना क्षेत्र के भुर्जी की मडैया रोड पर दबंगों द्वारा एक गल्ला व्यापारी और उसके भाई को घेरकर मारपीट करने और दो लाख रुपये की नगदी लूटने के साथ ही पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने चार नामजद समेत छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भुर्जी की मडैया निवासी शादाब पुत्र वहीद ने बताया कि 27 फरवरी की सुबह वह अपने छोटे भाई शाहवेज के साथ नवीन फल एवं सब्जी मंडी से अपनी आढ़त की बिक्री के दो लाख रुपये लेकर घर लौट रहा था। जैसे ही वे भुर्जी की मडैया सड़क स्थित बाग के पास पहुंचे, तभी गांव के ही अमन, विशेष, पिंटू , मोनू और उनके दो अज्ञात साथियों ने उन्हें जबरन रोक लिया।

आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया और गाली-गलौज करते हुए दो लाख रुपये लूट लिए। इसके बाद आरोपियों ने गांव छोड़कर जाने या पांच लाख रुपये की रंगदारी देने की धमकी दी। चीख-पुकार सुनकर राहगीर मौके पर पहुंचे और किसी तरह दोनों भाइयों को बचाया। भागते समय आरोपियों ने पीड़ित को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी। पीड़ित शादाब की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है।

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