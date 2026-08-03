Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: दो दोस्तों के बीच रूपए को लेकर हुई मारपीट,केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: गंज थाना क्षेत्र की चपटा कॉलोनी में दो दोस्तों, शत्रु और रवि के बीच शराब के लिए रुपये मांगने पर विवाद हो गया। दोनों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसमें रवि ने शत्रु के कान पर हमला कर दिया। घायल को अस्पताल भिजवाया गया और रवि के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

Rampur News: दो दोस्तों के बीच रूपए को लेकर हुई मारपीट,केस दर्ज

Rampur News: गंज थाना क्षेत्र के चपटा कॉलोनी निवासी शत्रु पुत्र हफीज और रवि सैनी पुत्र राजू सैनी आपस में दोस्त हैं। रविवार रात दोनों साथ थे। इसी दौरान रवि ने शराब पीने के लिए शत्रु से 200 रुपये मांगे। रुपये देने से इनकार करने पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।आरोप है कि विवाद के दौरान गुस्से में आए रवि सैनी ने शत्रु के कान पर दांतों से हमला कर दिया, जिससे उसका कान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

प्राथमिक इलाज के बाद पीड़ित ने गंज थाने में तहरीर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी रवि सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।