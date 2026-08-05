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Rampur News: मारपीट में घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, केस दर्ज करने के आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: विदेश भेजने के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी के मामले में आरोपियों ने पीड़ित पर जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने वाले सुरजीत सिंह का सोमवार को निधन हो गया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह घटना पीलीभीत जिले के थाना अमरिया क्षेत्र में हुई।

Rampur News: मारपीट में घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, केस दर्ज करने के आदेश

Rampur News: विदेश भेजने के नाम पर कोई 25 लाख रुपये की ठगी के मामले में जब पीड़ित ने पैसे मांगे तो आरोपियों ने फोन पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान बीते सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया।जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश जारी किये है। जनपद पीलीभीत के थाना अमरिया के ग्राम बालपुर माफी निवासी मनप्रीत सिंह ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया था कि उनके तेहरे भाई सुरजीत सिंह से करीब आठ माह पूर्व अमेरिका भेजने के बहाने से आरोपियों ने 35 लाख रुपये लिए थे आरोप है कि विदेश न भेज पाने पर जब उन्हें शक हुआ तो उनके मांगने पर आरोपियों ने नौ लाख पचास हज़ार अलग-अलग किस्तों में उनके भाई को वापस कर दिए थे।

बाकी बचे हुए पचीस लाख पचास हज़ार और पासपोर्ट मांगने पर टालमटोल करने लगे। लिखा कि बीती 13 जुलाई को वह सुरजीत सिंह के साथ क्षेत्र ग्राम परम से लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम पटिया के समीप आरोपियों ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर जानलेवा हमला किया और लाठी डंडों से मारा पीटकर घायल कर दिया था। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल भाई को वह नगर के सीएससी अस्पताल ले गए थे। जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल ले गए। जहां इलाज के दौरान बीते सोमवार को उसकी मौत हो गई। आरोप है कि उन्होंने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रार्थना के आधार पर कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के लिए आदेशित किया है।

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