Rampur News: फर्जी हिबानामा बनाकर मकान हड़पने का आरोप, सात पर केस

Rampur News: शाहबाद। थाना क्षेत्र के मोहल्ला हकीमान में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मकान मालिक का आरोप है कि किराएदारों ने दो साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम से फर्जी हिबानामा (दानपत्र) तैयार करवाकर उनका मकान हड़पने की कोशिश की है। पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। शाहबाद के मोहल्ला हकीमान निवासी सलीम मियां (पुत्र स्व. नन्हें शाह) ने अदालत में याचिका दाखिल कर बताया कि उनके नाना स्व. नन्हें शाह ने उन्हें बचपन में गोद लिया था और मकान (खसरा सं.-1055) की रजिस्टर्ड वसीयत उनके नाम की थी, जिसके वे वैध मालिक व काबिज हैं।

सलीम मियां ने यह मकान परवेज, जावेद, जुनैद, फिरोज उर्फ गोला, रुकसाना, बब्बो और बिलाल को किराए पर दिया था। पीड़ित के अनुसार, आरोपी पिछले एक साल से न तो किराए का भुगतान कर रहे हैं और न ही मकान खाली कर रहे हैं। जब पीड़ित ने मकान खाली करने को कहा, तो आरोपियों ने 11 जुलाई 1975 की तारीख का एक गैर-पंजीकृत हिबानामा दिखाया और खुद को मालिक बताने लगे। ​जांच और दस्तावेजों के मुताबिक, जिस महताब शाह द्वारा यह हिबानामा किया जाना दिखाया गया है, उनकी मृत्यु 03 जून 1973 को ही हो चुकी थी (नगर पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)। यानी आरोपियों ने जिस व्यक्ति की मौत दो साल एक माह पहले हो चुकी थी, उसके नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा लिए। पीड़ित का आरोप है कि 3 जून 2026 को जब उन्होंने मकान खाली कराने की बात कही, तो आरोपियों ने गाली-गलौज व मारपीट की कोशिश की। इसके बाद 2 जून 2026 की शाम करीब 7 बजे जब सलीम मियां अपने खेत की तरफ जा रहे थे, तब राजकीय महाविद्यालय शाहबाद के पास आरोपियों ने उन्हें घेरकर लाठी-डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। राहगीरों के बीच-बचाव करने पर आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।